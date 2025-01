Im Bereich der Überleitung von der A 98 auf die A 5 in Richtung Karlsruhe ist ein 20-jähriger Autofahrer aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe eines unbekannten Fahrzeugs ins Schleudern geraten und rechtsseitig gegen die Leitplanke geprallt. Er war mit seinem Fiat Doblo am Sonntag gegen 14.40 auf der A 98 aus Richtung Rheinfelden kommend unterwegs und beabsichtigte, auf die A5 aufzufahren, heißt es im Polizeibericht. Der 20-jährige blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 10 000 Euro, an der Leitplanke von rund 2000 Euro. Die Überleitung auf die A 5 wurde zeitweise komplett für die Reinigung der Fahrbahn gesperrt.