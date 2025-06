Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Laster-Gespannen ist es am Mittwoch gegen 18.30 Uhr auf der A 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe gekommen. Offenbar war ein bislang unbekannter Autofahrer in einem schwarzen Wagen im Begriff, die Autobahn an der Abfahrt Neuenburg zu verlassen. Hierfür spurte er sich offenbar schon vor dem Verzögerungsstreifen ein und hielt verkehrsbedingt hinter den dort wartenden Fahrzeugen an, teilt die Polizei mit. Zu diesem Zeitpunkt ragte jedoch seine linke Fahrzeughälfte auf die rechte Fahrspur der Durchgangsfahrbahn, weshalb ein Laster bis zum Stillstand abbremsen musste. Ein wiederum nachfolgender Lkw erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf. Dabei wurde der auffahrende Lasterfahrer nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Das unfallverursachende Auto entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei Freiburg, Tel. 0761/8823100, sucht Zeugen.