Ein junger Mann ist am Dienstag gegen 6.30 Uhr auf der A 98 im Bereich des Autobahndreiecks Hochrhein am Steuer kurz eingenickt, weshalb sein Auto von der Fahrbahn nach rechts abkam. An der Leitplanke stellte sich das Auto auf, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen, wie es im Polizeibericht heißt. Der Fahrer blieb unverletzt. Sein 29-jähriger Mitfahrer verletzte sich leicht. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 13 000 Euro belaufen. Der Führerschein des 21-Jährigen wurde einbehalten und eine Strafanzeige geschrieben.