Ein Mann ist am Donnerstag gegen 13.40 Uhr von einem Zug angefahren worden, als er versuchte, den geschlossenen Bahnübergang am Steinener Bahnhof zu überqueren, teilt die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Der 28-Jährige sei nicht voll erfasst, sondern von dem Zug „abgewiesen“ worden, und habe dabei mehrere Brüche und Prellungen erlitten, hieß es weiter. Der Rettungsdienst habe den Mann ins Krankenhaus gebracht. Der Zug war gerade in Richtung Maulburg und Schopfheim losgefahren. Der Lokführer habe nach dem Unfall unter Schock gestanden, sich aber wohl wieder erholt. Bei der Notbremsung sei im Zug selbst niemand verletzt worden. Der Bahnübergang war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.