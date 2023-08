Unfall bei Felssicherung Mann stürzt fünf Meter ab

Bei Felssicherungs- und Reinigungsarbeiten stürzte ein 54 Jahre alter Mann am Mittwoch aus rund fünf Metern in die Tiefe und verletzte sich schwer. Der Unfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr auf der Tegernauer Landstraße, kurz nach dem Sägewerk in Richtung Neuenburg. Der Mann war in rund fünf Meter Höhe an der Felswand tätig, als der Klemmknoten und die mechanische Seilbremse, vermutlich durch die Feuchtigkeit des Seils, ins Rutschen gerieten.