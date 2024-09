Ein 21-Jähriger ist am Freitag gegen 17.40 Uhr mit seinem Motorrad in einer Linkskurve von von der Kreisstraße 6352 abgekommen und „unkontrollierteine Böschung hinuntergefahren, bis er nach etwa 40 Metern zum Liegen kam“, teilt die Polizei mit. Der Mann war von Schlechtbach kommend in Richtung Gersbach unterwegs. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten 21-Jährigen in ein Krankenhaus.