Bei einem Unfall ist am Dienstag gegen 16.50 Uhr auf der Kreisstraße 6352 zwischen Gersbach und Todtmoos-Au ein 53-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit. Der Mann musste wohl in einer Kurve ausweichen, als ihm ein 25-Jähriger, der in einer Kurve mit seinem Motorrad über die Mittelmarkierung geraten war, entgegenkam. Der 53-Jährige wich aus, stürzte auf die Fahrbahn und rutschte auf den Seitenstreifen. Er wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in das Unispital nach Basel.