Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag, gegen 11.30 Uhr in einer Linkskurve von der Kreisstraße 6352 abgekommen, teilt die Polizei mit. Er fuhr in einer Gruppe von Motorradfahrern in Richtung Gersbach. Bei dem Unfall rutschte er mit seinem Motorrad unter einer Schutzplanke durch. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.