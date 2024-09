Ein 37-jähriger Motorradfahrer ist in einer Kurve von der Landstraße 149 abgekommen und auf dem Seitenstreifen gestürzt, teilt die Polizei mit. Der Mann war am Sonntag gegen 12.30 Uhr in einer Gruppe von Motorradfahrern von Bernau kommend in Richtung Präg unterwegs, als er in einer Linkskurve wohl bremste und sich das Motorrad dadurch aufrichtete. Dabei verlor er laut Polizei die Kontrolle über das Motorrad. Der Mann wurde mit dem Verdacht auf eine Schulterverletzung ins Krankenhaus gebracht.