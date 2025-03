Der Sturz des sechsjährigen Mädchens aus einem Sessellift in Todtnau-Fahl am Freitagnachmittag ist wohl glimpflich verlaufen. Nachdem aufgrund des Sturzes aus acht Metern Höhe in einer ersten Meldung zunächst von schweren Verletzungen die Rede war, hat sich dieser Verdacht in der Klinik nicht bestätigt. Das Kind ist unverletzt geblieben, teilen die Feldbergbahnen mit. „Wir sind froh und dankbar, dass das Kind unverletzt geblieben ist. Jedes Jahr befördern die Feldbergbahnen über 300 000 Gäste. In den vergangenen Jahren kam es dabei zu keinen wesentlichen Zwischenfällen an den Sessel- und Kabinenbahnen. Deshalb ermitteln wir den Unfallhergang nun sehr gründlich, denn die Sicherheit unserer Gäste steht zu jeder Zeit an oberster Stelle“, wird Julian Probst, Geschäftsführer der Feldbergbahnen, in einer Pressemitteilung zitiert. Die Einsatzkräfte waren aufgrund der Sturzhöhe zunächst von schwereren Verletzungen ausgegangen und hatten deshalb einen schonenden Transport mit einem Hubschrauber angefordert.