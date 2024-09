Beim Überholen hat am Samstag gegen 14.50 Uhr eine Motorradfahrerin einen Bordstein touchiert und ist gestürzt, teilt die Polizei mit. Die 25-Jährige war mit zwei anderen Motorradfahrern auf der Landesstraße 123 zwischen Wieden und Utzenfeld unterwegs und setzte, wie der erste der Gruppe, zum Überholen eines Autos an. Dabei geriet sie wohl zu weit nach links. Beim Sturz zog sie sich eine Fraktur zu. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Schaden von 2000 Euro.