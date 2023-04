Neustadt am Rübenberge - Schrecklicher Unfall am Sonntagmorgen nahe Hannover: Drei junge Menschen kommen ums Leben, als ihr Auto auf einem Bahnübergang von einem Regionalzug erfasst wird. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, handelt es sich bei den Opfern um den 22-jährigen Fahrer aus Hannover, eine 22 Jahre alte Frau aus Hildesheim sowie eine 21-Jährige aus Neustadt. Der Unfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden bei Neustadt am Rübenberge.