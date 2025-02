Unfall ICE prallt in Hamburg gegen Lkw - ein Toter, elf Verletzte

Hamburg - Schweres Zugunglück auf der Strecke von Hamburg in den Süden: Am Stadtrand von Hamburg ist ein ICE an einem Bahnübergang mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Sattelzug geprallt. Dabei wurde ein Fahrgast so schwer verletzt, dass er wenig später gestorben ist, wie ein Sprecher der Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Der Passagier war zunächst am Unfallort noch wiederbelebt worden. Ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelte, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.