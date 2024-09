Ein 68-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag gegen 15.40 Uhr in einer Linkskurve gestürzt, als er auf der Landesstraße 139 von Neuenweg kommend in Richtung Holl fuhr, teilt die Polizei mit. Nach einer Rutschstrecke von etwa 20 Metern kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Stützpfosten sowie der Schutzplanke. Ein Rettungshubschrauber brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.