In der Lucke-Kurve bei der Röttler Kirche ist am Samstag gegen 17.30 Uhr ein Unfall passiert. Wie die Polizei mitteilt, sind dort zwei Autos frontal zusammengestoßen. Die beiden 45 und 69 Jahre alten Fahrer der Autos wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Es bestehe aber keine Lebensgefahr, heißt es im Polizeibericht. Beide Fahrzeuge mussten, da nicht mehr fahrbereit und massiv beschädigt, abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf etwa 25 000 Euro. Zeugen des genauen Unfallhergangs sollen sich bei der Verkehrspolizei Weil am Rhein melden, Tel. 07621/98000.