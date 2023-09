Zwei Autos haben sich am Mittwoch kurz nach 21 Uhr an der Rheinfelder Straße auf Höhe der Siedlung in Wyhlen im Begegnungsverkehr gestreift, teilt die Polizei mit. Dabei wurde der Außenspiegel eines Fahrzeugs abgerissen und flog dem 27-jährigen Fahrer durch das geöffnete Fenster ins Gesicht. Der 35-Jährige Unfallgegner wendete und fuhr dem 27-Jährigen hinterher. Der 27-Jährige hielt schließlich in Herten an, wo ihn die Polizei kontrollierte. Er hatte Verletzungen im Gesicht. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Dort folgte zudem eine Blutentnahme, da der 27-Jährige wohl betrunken war. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Schaden an den beiden Autos soll mehrere tausend Euro betragen.