Bei einem Unfall ist am Donnerstag gegen 10.30 Uhr ein 38-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht wollte eine 47-Jährige mit ihrem Wagen von der Hardtstraße kommend die Südstraße überqueren. Dabei übersah sie das Auto des 38-Jährigen, der von links kam und Vorfahrt hatte. Die Autos kollidierten im Kreuzungsbereich. Der Wagen des 38-Jährigen wurde nach rechts abgewiesen und kam in einem Weizenfeld zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20 000 Euro.