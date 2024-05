Ein 27-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße 6352 von der Fahrbahn abgekommen, teilt die Polizei mit. Seine 29-jährige Mitfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Mann fuhr in Richtung Schlechtbach, als er auf Gemarkung Hasel in einer scharfen Linkskurve stürzte. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die doppelte Schutzplanke. Der 27-Jährige und die 29-jährige Mitfahrerin wurden vom Motorrad abgeworfen. Die 29-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Mann blieb wohl unverletzt.