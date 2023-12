Zwei Fahrzeuge sind am Mittwoch gegen 1.20 Uhr auf der Bundesstraße 317 zusammengestoßen. Eine 28-Jährige wollte laut Polizeibericht mit ihrem Golf von Schopfheim kommend in die Bahnhofstraße in Hausen abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Peugeot einer 60-Jährigen. Die Autos kollidierten und durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf gegen einen Nissan geschoben, der im Einmündungsbereich wartete, teilt die Polizei mit. An diesem entstand ein leichter Schaden. Am Golf und am Peugeot entstand jeweils ein schwerer Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die 28-Jährige wurde leicht an der Hand verletzt.