Ein heftiger Auffahrunfall zwischen zwei Autos hat sich am Mittwoch gegen 11.15 Uhr ereignet. Eine Frau musste von der Feuerwehr aus einem Wagen gerettet werden. Zum Unfallhergang teilt die Polizei mit: Eine 63-jährige Autofahrerin hielt auf der Hammersteiner Straße an und wollte nach links auf die Waldeckstraße abbiegen. Ein hinter ihr fahrender 89-jähriger Autofahrer bemerkte dies nicht und fuhr wohl ungebremst auf den Wagen der 63-Jährigen auf. Eine 46-jährige Mitfahrerin war nach der Kollision in deren Fahrzeug eingesperrt. Zur Rettung trennte die Feuerwehr das Dach ab. Wegen des Verdachts einer Rückenverletzung wurde die Frau mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Freiburg geflogen. Die 63-Jährige und der 89-Jährige wurden leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Ein wirtschaftlicher Totalschaden dürfte bei beiden eingetreten sein. Während der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt komplett gesperrt.