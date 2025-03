Ein Verkehrsunfall hat sich nach Angaben der Polizei am Dienstag gegen 10.35 Uhr in der Brombacher Straße ereignet. Eine Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt. Die 48-jährige Frau stand auf dem Gehweg und wollte die Brombacher Straße auf Höhe der Außenstelle des Landratsamts überqueren. Dabei habe sie ohne auf den Verkehr zu achten die Fahrbahn betreten und wurde dort vom Wagen einer 34-jährigen Frau touchiert. Der Rettungsdienst brachte die Fußgängerin in ein Krankenhaus.