Zu einem Unfall ist es am Dienstag gegen 13.30 Uhr in Müllheim gekommen. Der 40-jährige Fahrer eines BMW befuhr die Richtbergstraße in Richtung K 4946 und wollte an der Kreuzung nach links abbiegen, heißt es im Polizeibericht. Dabei übersah er nach derzeitigem Kenntnisstand einen aus Richtung Neuenburg kommenden Land Rover einer 23-jährigen Fahrerin und kollidierte mit diesem. Durch den Verkehrsunfall wurde keiner der Beteiligten verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro.