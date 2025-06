Eine 15-jährige Fußgängerin ist am Montag gegen 15.55 Uhr auf dem Fuß-/Radweg neben der Eisenbahnstraße in Müllheim von einem offenbar zu dicht vorbeifahrenden E-Scooter gestreift worden und anschließend gestürzt. Ohne sich um die verletze 15-Jährige zu kümmern, setzte der Fahrer des E-Scooters seine Fahrt in Richtung Stadtmitte fort, teilt die Polizei mit. Nach Angaben der Geschädigten handelte es sich bei dem Fahrer um eine männliche Person, etwa 17 bis 20 Jahre alt und rund 1,70 bis 1,80 Meter groß. Bei dem E-Scooter könnte es sich um einen Roller der Marke Xiaomi gehandelt haben. Ein bislang unbekannter Zeuge soll nach bisherigem Kenntnisstand mit einem Fahrrad neben dem E-Scooter gefahren sein. Das Polizeirevier Müllheim, Tel. 07631/17880, ermittelt und sucht Zeugen. Insbesondere der Radfahrer wird gebeten, sich zu melden.