Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 7 Uhr in Neuenburg ereignet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Fahrer erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 24-Jährige fuhr mit einem Auto auf der Hans-Buck-Straße in Richtung Otto-Lilienthal-Straße, kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Bauzaun. In Folge wurde der Wagen abgewiesen, prallte gegen einen Stein und überschlug sich. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich laut Polizei der Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. In diesem Zusammenhang wurde eine Blutprobe entnommen. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.