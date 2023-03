Unfall in Rheinfelden Frau springt von Pedelec

Wie die Polizei mitteilt, war die Pedelec-Fahrerin am Montag gegen 18 Uhr auf der Unteren Dorfstraße in Richtung Nollingen unterwegs und musste in Höhe der Einmündung Adolf-Senger-Straße stark abbremsen und von ihrem Zweirad abspringen, um einen Zusammenstoß mit einem schwarzen SUV zu verhindern. Dieses kam vom Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes, überquerte die Untere Dorfstraße und fuhr in die Adolf-Senger-Straße. Durch den Sprung vom Pedelec zog sich die 61-Jährige Verletzungen an den Knien zu. Sie begab sich in ärztliche Behandlung.