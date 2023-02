Eine 69-jährige Radfahrerin ist am Mittwoch gegen 9.40 Uhr bei einem Unfall verletzt worden, teilt die Polizei mit. Demnach bog sie von der Pestalozzistraße nach links in die Müßmattstaße ab. Dabei übersah sie wohl einen von links kommendes, vorfahrtsberechtigtes Auto eines 68-Jährigen. Im Einmündungsbereich stießen die beiden zusammen. Die Radfahrerin, die wohl keinen Helm trug, stützte auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der gesamte Schaden an Fahrrad und Auto beträgt etwa 2000 Euro.