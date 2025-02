Ein 14-jähriger Radler ist im Kreisverkehr beim Hieber von einem weißen Transporter angefahren worden, teilt die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag gegen 7.55 Uhr. Der unbekannte Fahrer eines weißen Transporters soll von der Hauptstraße kommend in den Kreisel eingebogen sein und dabei den 14-Jährigen angefahren haben. Der Jugendliche stürzte auf die Fahrbahn, lehnte aber zunächst eine medizinische Untersuchung ab. Erst im Nachgang ging er wegen Schmerzen zum Arzt. An der Unfallstelle unterhielten sich der Fahrer und der 14-Jährige noch, sie trennten sich aber, ohne ihre Personalien auszutauschen. Nun sucht die Verkehrspolizei, Tel. 07621/980 00, den Fahrer des Transporters mit der roten Aufschrift „Raumdesinfektion“. Er und weitere Zeugen, darunter eine ältere Frau, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.