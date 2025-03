Mit einem Quad ist am Dienstag gegen 13.10 Uhr eine 20-Jährige gegen ein geparktes Auto in der Hauptstraße geprallt, berichtet die Polizei. Sie und ihr 21-Jähriger Mitfahrer wurden vom Fahrzeug geworfen und leicht verletzt. Der Frau war laut Polizeibericht wohl ein Fehler beim Anfahren unterlaufen, woraufhin sie die Kontrolle über das Quad verlor. Der Rettungsdienst brachte die 20-Jährige ins Krankenhaus, ihr Mitfahrer begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Den Schaden am Quad schätzt die Polizei auf 1000 Euro, den am geparkten Auto auf 1500 Euro.