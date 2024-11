Ein roter Audi A 1, der auf dem Parkplatz an der Hebelstraße geparkt war, ist am Mittwoch zwischen 8 und 13 Uhr von einem anderen Fahrzeug an der linken Seite beschädigt, worden. Den Schaden am Audi schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622/66 69 80, sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.