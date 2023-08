Ein Motorrollerfahrer hat am Sonntag gegen 13.45 Uhr auf der Landesstraße 136 bei Steinen ein entgegenkommendes Auto gestreift und ist gestürzt. Der 75-jährige Rollerfahrer zog sich dabei laut Polizeibericht eine schwere Handverletzung zu und kam in ein Krankenhaus. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war der 75-Jährige am Ende einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Der 69-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos wich noch in den Grünstreifen aus, konnte aber den Streifvorgang nicht mehr verhindern. Der Schaden am Roller liegt bei etwa 2000 Euro, der am Auto bei rund 4000 Euro.