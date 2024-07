Sich in der Höhe vertan hatte augenscheinlich der Lenker eines Kleinbaggers bei der Einfahrt in die Tiefgarage der Einkauf-Insel in Weil am Rhein mit ausgefahrener Baggerschaufel. Der Unfall ereignete sich laut Aussage von Polizeisprecher Matthias Albicker gegen 11 Uhr. Die Baggerschaufel kollidierte mit dem Tiefgaragendach, der Bagger kippte leicht nach hinten und verkeilte sich in der Einfahrt der Garage. Dort finden zur Zeit Bauarbeiten statt. Dabei habe sich der 24-jährige Baggerfahrer Schnittverletzungen an der Hand zugezogen, sagte Albicker. Die Polizei sperrte das Gelände vorübergehend ab. Die Bergung habe sich als zeitaufwändiger herausgestellt als zunächst gedacht, informiert der Polizeisprecher. Am frühen Nachmittag war die Zufahrt zur Tiefgarage wieder frei.