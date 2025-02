Unfall in Weil: Radfahrerin von Auto erfasst

Eine 25-jährige Radfahrerin ist am Montag gegen 7.30 Uhr im Kreisverkehr Hauptstraße/Bühlstraße in Weil am Rhein frontal von einem Auto erfasst worden. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Ein 51-jähriger Autofahrer war auf der Bühlstraße unterwegs und soll beim Einfahren in den Kreisverkehr die sich bereits dort befindende Radfahrerin übersehen haben, heißt es im Polizeibericht. Die junge Frau wurde von dem Auto frontal erfasst und stürzte nach links auf die Fahrbahn.