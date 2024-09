Einen schwer verletzten Rennradfahrer hat ein Rettungshubschrauber am Samstagnachmittag in eine Schweizer Klinik geflogen, teilt die Polizei mit. Eine 38 Jahre alte Autofahrerin wollte demnach auf die Landesstraße 139 abbiegen. Dort war aber schon der 54-jährige Radler unterwegs, der eigentlich Vorfahrt hatte. Er prallte in die Seite des Autos und zog sich schwere Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 10 000 Euro.