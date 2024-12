Ein Gelenkbus hat am Mittwoch gegen 13.10 Uhr ein Notarztfahrzeug gestreift, teilt die Polizei mit. Der Wagen stand während eines Rettungseinsatzes unbesetzt in der Bahnhofstraße am linken Fahrbahnrand. Der 43-jährige Fahrer des Gelenkbusses fuhr in Richtung Kirchstraße und wollte links am Auto vorbeifahren. Dabei kollidierte er mit dem hinteren Teil des Busses mit dem hinteren Teil des Autos. Es wurde niemand verletzt, doch die Fahrzeuge waren laut Polizei nur noch bedingt fahrbereit. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 16 000 Euro.