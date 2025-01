Unfall: Junge von Auto angefahren

Ein 13-Jähriger ist am Mittwoch gegen 7.40 Uhr von einer 72-jährigen Autofahrerin angefahren worden. Er stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst übergab ihn in die Obhut seiner Mutter. Der Junge und sein zwölfjähriger Freund befuhren mit ihren Fahrrädern den Gehweg von der Turmstraße kommend bis zum Fußgängerüberweg auf der Hauptstraße. Die beiden fuhren laut eigenen Angaben ohne anzuhalten langsam über den Fußgängerüberweg, da der in Richtung Alt-Weil fahrende Verkehr angehalten haben soll, heißt es im Polizeibericht. Beim Überqueren der Gegenfahrspur kam es dann zum leichten Kontakt mit dem 13-Jährigen sowie der in Richtung Friedensbrücke langsam fahrenden 72-Jährigen.