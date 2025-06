Unfall: Manöver endet mit Kollision

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 16.45 Uhr. Der 21-Jährige war laut Polizeibericht in einer Fahrzeugkolonne von Wollbach kommend in Richtung Hammerstein unterwegs. An der Spitze der Kolonne soll sich ein Fahrzeug mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometern befunden haben. Als der junge Mann dieses überholte, sei ihm ein 58-jähriger Autofahrer entgegengekommen, der, um eine Kollision zu vermeiden, bis zum Stillstand abbremsen musste. Ein dahinter fahrender 64-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Sein Wagen wurde von der Fahrbahn abgewiesen und kam im Bereich der Gleise der Kandertalbahn zum Stehen. Der 21-Jährige setzte seine Fahrt zunächst fort, kehrte jedoch kurze Zeit später zur Unfallstelle zurück. Der 58-Jährige sowie seine Mitfahrerin und der 64-Jährige wurden leicht verletzt, erstere wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt.