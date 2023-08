Mit einem entwendeten Honda hat am Mittwoch gegen 8.50 Uhr ein 21-Jähriger auf der Kreisstraße 6334 einen Unfall gebaut, teilt die Polizei mit. Der Mann war von Hüsingen kommend in Richtung Adelhausen unterwegs. Die Polizei vermutet, dass er zu schnell fuhr und der Wagen deswegen kurz vor Adelhausen in einer leichten Linkskurve nach einer Kuppe von der Straße abkam. Das Fahrzeug blieb in einem Graben hängen, überschlug sich und landete auf dem Dach. Die beiden Insassen blieben unverletzt und flüchteten zu Fuß vom Unfallort. Eine Zeugin machte ein Foto von den beiden. Zu einem späteren Zeitpunkt erschienen die beiden Insassen wegen eines anderen Anliegens bei der Polizei in Weil am Rhein, wo sie dank des Fotos erkannt und vorläufig festgenommen wurden. Der Honda war in Weil am Rhein mit den Originalschlüsseln gestohlen worden. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern an. Am Honda entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.