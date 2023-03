Unfall mit Linienbus in Nordschwaben Nach Ausweichmanöver Auto gestreift

Der Busfahrer fuhr am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der Schopfheimer Straße in Richtung Schopfheim. Ein Radler, der vor dem Bus fuhr, soll erst nach rechts in die Adolf-Bäumle-Straße eingebogen und dann wieder nach links in die Schopfheimer Straße gefahren sein. Um eine Kollision mit dem Radler zu verhindern, soll der Busfahrer nach links ausgewichen sein. Dabei streifte des Bus die linke Seite eines entgegenkommenden Wagens. Laut der Autofahrerin und dem Busfahrer habe sich der Radler noch umgesehen, sei dann jedoch weiter in Richtung Schopfheim gefahren, heißt es im Polizeibericht weiter.

Der Schaden beträgt etwa 5000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623/740 40, bittet um Hinweise zu dem Radler. Er soll einen Helm getragen haben.