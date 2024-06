Ein Kind ist am Donnerstag in Basel von einem Lastwagen überrollt und dabei getötet worden. Es überquerte einen Zebrastreifen und wurde dabei vom Lastwagen erfasst, wie die Kantonspolizei mitteilte. Dieser tödliche Unfall geschah kurz nach 12 Uhr auf der Hüningerstraße im St. Johann-Quartier. Das Kind erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Die Unfallaufnahme war am Nachmittag im Gang. Die Hüninger- wie auch die Elsässerstraße waren für den Auto- und Tramverkehr gesperrt, wie es in der Mitteilung heißt.