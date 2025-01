Eigentlich wollte er nur tanken, doch am Ende richtete ein Unbekannter am Montag gegen 21 Uhr einen Schaden von rund 1000 Euro an. Laut Polizei hatte der Mann die Zapfpistole noch im Einfüllstutzen seines Autos stecken, als er die Tankstelle an der Straße „Schönenbuchen“ verlassen wollte. Dabei riss der Tankschlauch. Der Mann soll sich den Schaden noch angeschaut haben, aber dann weitergefahren sein – übrigens ohne getankt zu haben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Unfallflucht. An der Tankstelle waren in der Nacht zuvor acht Gasflaschen gestohlen worden.