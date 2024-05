Zwei Autos sollen sich am Freitag gegen 13.20 Uhr gestreift haben, teilt die Polizei mit. Der 45-jähriger Fahrer eines Seat Alhambra fuhr in Präg auf der Landesstraße 151 (Hochkopfstraße) in Richtung Todtmoos, als ihm in einer Linkskurve ein weißer Lastwagen und ein Kombi entgegenkamen. Beim Vorbeifahren soll der Kombi den Seat gestreift haben. Der 45-Jährige und die Fahrerin des Kombi einigten sich wohl, auf die Seite zu fahren und die Personalien auszutauschen, doch die Frau soll mit quietschenden Reifen davongefahren sein. Der Schaden am Seat wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Die Frau soll etwa 45 Jahre alt, blond und schlank sein. Ihre Arme sollen tätowiert gewesen sein und sie hatte wohl ein Piercing im Gesicht. Der Kombi könnte eine silberne Farbe gehabt haben. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/ 66 69 80, sucht nun nach Zeugen, insbesondere dem Fahrer des Lastwagens.