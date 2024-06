Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Samstag in der Hebelstraße ereignete: Eine 27-jährige Frau befuhr mit ihrem VW Golf gegen 10.30 Uhr eine 27 Jahre alte Frau die Hebelstraße. Kurz vor der Einmündung „Am Eisweiher“ in Richtung Dossenbach fuhr sie rechts an den Fahrbahnrand in eine Lücke zwischen zwei Fahrzeugen, um ein entgegenkommendes Auto vorbeifahren zu lassen, berichtet die Polizei. Dieses touchierte den Golf beim Vorbeifahren links hinten am Heck. Der Fahrzeugführer entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 3000 Euro zu kümmern, heißt es weiter. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um ein rotes Oldtimer-Cabrio gehandelt haben. Dessen Fahrer wird auf mindestens 70 Jahre geschätzt; er trug eine beige Mütze. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/666980, bittet Zeugen, sich zu melden.