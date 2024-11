Ungelöster Mord an Deutscher Cold Case Simone Strobel: Familie äußert sich in Australien

Verdeckte Ermittlungen blieben erfolglos

Der seit 2012 für die Ermittlungen zuständige Beamte Dave Mackie sagte bei der neuen Anhörung aus, dass es trotz fehlender Beweise "wahrscheinlich" sei, dass Simone Strobel damals von ihrem Freund im Wohnmobil getötet wurde. Allerdings räumte er ein, dass mehrere Versuche, den Mann bei verdeckten Polizeieinsätzen zu einem Geständnis zu bewegen, erfolglos blieben.

Strobels damaliger Partner hat eine Beteiligung an der Tat stets abgestritten. Er lebt seit Jahren in Australien und ist dort verheiratet. Zusammen mit seiner Frau nahm er auch an der neuerlichen Untersuchung teil.

Es sei aber auch möglich, dass der Täter aus der Gegend von Lismore stammte, hieß es in den vergangenen Tagen. "Es besteht kein Zweifel, dass in der Nacht von Simones Verschwinden Männer mit schwerer krimineller Vergangenheit in der Nähe herumlungerten", sagte ein Anwalt bei der Anhörung. Die zuständige Untersuchungsbeamtin Teresa O'Sullivan will alle vorgelegten neuen Beweise prüfen und dann über das weitere Vorgehen entscheiden.