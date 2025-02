Ungewöhnlicher Fund: Toter Pottwal am Strand von Sylt droht zu explodieren

Experten warnen: Wal könnte explosionsartig platzen

Die Schutzstation warnte davor, sich dem stinkenden Kadaver zu nähern, auch nicht per Boot. "Wegen der Verwesungsgase liegt er entsprechend hoch im Wasser und ist am Rücken offenbar schon einmal aufgeplatzt", heißt es. "Unter dem Druck der Gase könnte er auch an anderen Stellen explosionsartig platzen." Außerdem gehen laut Schutzstation Wattenmeer von Kadavern generell Infektionsrisiken aus.

Pottwale sind mit bis mehr als 20 Meter Länge und teils über 50 Tonnen Gewicht die größten Zahnwale der Welt. Sie bleiben nach Angaben der Schutzstation auf der Jagd oft eineinhalb Stunden unter Wasser, und können mehrere Tausend Meter tief tauchen. Verirren sich Pottwale in die flache Nordsee, stranden sie hier oft - wie zuletzt 2016, als 30 Pottwale hier verunglückten, davon 12 in deutschen Wattenmeer.