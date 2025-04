Ungleiche Bildungschancen: Weniger Kitas in ärmeren Stadtvierteln

In Westdeutschland wirkten die Städte dem Trend zur ungleichen Verteilung der Kitas teilweise entgegen, so die IW-Forscher - mit kommunalen Kitas. In ostdeutschen Städten hingegen sei der Trend zur Ungleichheit durch mehr Kitas in bessergestellten Vierteln besonders deutlich.

Verfestigung von Ungleichheit

Für die Forscher ist die ungleiche Verteilung der Kitaplatz- und somit Bildungschancen "fatal", wie sie schreiben. Denn so komme es vermutlich zu "Reproduktion von sozio-ökonomischen Chancenungleichheiten" - sprich soziales Gefälle werde nicht weniger, sondern mehr.

Studienautor Matthias Diermeier sagte der dpa: "Das Geld, das in Kitas investiert wird, kommt nicht ausreichend da an, wo es ankommen sollte." Diermeier warnt vor einer Verfestigung von Ungleichheitsstrukturen.

Auch gute Schulnoten ungleich verteilt

Erst vor rund zwei Jahren hatte die internationale Bildungsstudie PISA Deutschland kein gutes Zeugnis ausgestellt. Die Unterschiede in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften - hieß es damals - seien in kaum einem Land so groß sind wie in Deutschland. Der Effekt der sozialen Herkunft sei hierzulande besonders groß. Das IW verweist nun auf diese PISA-Studie - und mahnt mehr Anstrengungen dafür an, dass alle von frühkindlicher Bildung als Basis für den weiteren Weg profitieren können.