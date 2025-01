Ungleiche Wahrnehmung: Haushalt, Kinder, Job: Frauen mit Aufteilung unglücklicher

Ungleiche Aufgabenaufteilung geht zulasten der Frauen

Männer leisteten bei Haus- und Sorgearbeit "deutlich weniger" als ihre Partnerinnen, folgert die Stiftung. Die ungleiche Aufgabenaufteilung daheim erschwere die Teilhabe der Frauen am Arbeitsmarkt. Männer sollten stärker in flexiblen Arbeitszeitmodellen tätig sein und Betriebe entsprechende Angebote machen. "Solange traditionelle Geschlechterrollen die Ungleichverteilung von Haus- und Sorgearbeit zementieren, beschränken wir die Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt mit entsprechenden Folgen für Einkommen und Renten. Und wir verschärfen den Fachkräftemangel", betonte Michaela Hermann.