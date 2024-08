Bibione - Ein achtjähriges deutsches Mädchen ist beim Baden an der italienischen Adriaküste ertrunken. Das Kind sei in dem beliebten Badeort Bibione östlich von Venedig am späten Montagnachmittag ins Wasser gegangen und offenbar in Schwierigkeiten geraten, meldete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Carabinieri. Andere Badegäste schlugen demnach Alarm, doch Rettungskräfte konnten dem Mädchen nicht mehr helfen.