Zeugen berichteten von einer enormen Explosion am Sonntagmorgen, die in der 15.000-Einwohner-Gemeinde überall zu hören war. "Es hörte sich an wie der Knall, wenn ein Flugzeug die Schallmauer durchbricht", sagte ein Nachbar dem Fernsehsender Rai. "Aber dann haben wir eine Staubwolke aufsteigen sehen und kapiert, dass es sich um den Einsturz eines Hauses handelt." Saviano liegt im Hinterland von Neapel, etwa 30 Kilometer vom Zentrum der Großstadt entfernt.