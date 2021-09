Unglück Explosion in Rohrbach - Obduktion der Toten abgeschlossen

Bei den beiden Toten könnte es sich um ein Ehepaar - einen 55-jährigen Mann und eine 54-jährige Frau - handeln, das im Erdgeschoss der vollständig in sich zusammengestürzten Doppelhaushälfte gelebt hatte.

Die Hintergründe der Explosion sind nach wie vor rätselhaft. Diese könnte in Zusammenhang mit einem tödlichen Unfall in der Region und einem Brand in einer leerstehenden Wohnung in Sachsen stehen, die sich etwa zur selben Zeit am Donnerstag ereigneten. Die Polizei hatte am Freitag in den Trümmern in Rohrbach an der Ilm eine Leiche entdeckt. Bei der zweiten handelt es sich um die Person, die in dem Auto bis zur Unkenntlichkeit verbrannt ist.