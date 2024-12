Conakry - Bei einer Massenpanik unter Fußballfans in Guinea sind örtlichen Medien zufolge dutzende Menschen getötet worden. Am Sonntagabend kam es in der Stadt Nzerekore zu Zusammenstößen zwischen Fans der Mannschaft der Stadt und aus Labe während eines Lokalturniers. Offizielle Informationen zur Zahl der möglichen Verletzten und Toten gab es zunächst nicht.